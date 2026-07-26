Мадридський гранд досяг усної згоди щодо трансферу гравця німецького клубу.
Ян Діоманде Getty Images
26 липня 2026, 19:45
Мадридський Реал продовжує активну роботу на трансферному ринку, готуючи потужне підсилення складу. За інформацією авторитетного спортивного журналіста та інсайдера Бена Джейкобса вершкові досягли усної домовленості з німецьким РБ Лейпциг щодо трансферу Яна Діоманде.
Раніше стало відомо що королівський клуб погодив особистий контракт з гравцем збірної Кот-дʼІвуару. Очікується, що гравець підпише з іспанським грандом довгострокову угоду, яка буде розрахована на 5 років — до 2031 року.
Нагадаємо, Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків.