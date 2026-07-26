Іспанія

Мадридський гранд досяг усної згоди щодо трансферу гравця німецького клубу.

Мадридський Реал продовжує активну роботу на трансферному ринку, готуючи потужне підсилення складу. За інформацією авторитетного спортивного журналіста та інсайдера Бена Джейкобса вершкові досягли усної домовленості з німецьким РБ Лейпциг щодо трансферу Яна Діоманде.

Раніше стало відомо що королівський клуб погодив особистий контракт з гравцем збірної Кот-дʼІвуару. Очікується, що гравець підпише з іспанським грандом довгострокову угоду, яка буде розрахована на 5 років — до 2031 року.

Нагадаємо, Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків.