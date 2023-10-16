"Синьо-жовті" зустрінуться з фаворитом своєї групи.
U-21. Україна - Англія, фото УАФ
16 жовтня 2023, 16:49
Сьогодні, 16 жовтня, збірна України U-21 проведе свій третій поєдинок відбірного циклу Євро-2025 у Словаччині проти Англії.
Матч проходитиме у словацьких Кошицях на стадіоні "Кошицька футболова арена". Стартовий свисток у грі має пролунати о 19:30 за київським часом.
Українська національна команда розпочала відбір на Євро-2025 перемогою над Північною Ірландією, а потім впевнено здолала Люксембург.
Онлайн-трансляція:
Наразі ситуація у групі F наступна: