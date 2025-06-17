U-21

Український хавбек поділився своїми думками після гри з фінською молодіжкою.

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Брагару прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру групового етапу Євро-2025 проти Фінляндії (2:0).

"Настрій позитивний. Всі задоволені, адже перемогли, а це для нас найголовніше. Перший тайм із нашого боку був дуже хороший, а от у другому після забитого м'яча десь підсіли. Може, результат і не по рахунку, але все ж перемогли. Я виходжу на поле й роблю свою роботу. Десь Бог допомагає мені забивати. Це моя мета і мрія — забивати за молодіжку. Хочеться виходити в кожному поєдинку й показувати свій рівень.

У нас були два по-своєму різні матчі. Може, ми краще грали з Данією, але поступилися, а тут виграли. Ми проаналізували наші помилки в першій зустрічі й намагалися їх не робити у другій. Тепер на нас чекають Нідерланди — дуже сильна команда з якісними футболістами. Цікаво буде зіграти з таким суперником", — наводить слова Брагару прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фінляндія U-21 — Україна U-21.

Свій наступний матч Україна проведе проти Нідерландів. Гра відбудеться 18 червня о 19:00.