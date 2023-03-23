Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2023, що відбувся 23 березня 2023 року, 21:45.
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23 березня 2023, 23:04
У першому матчі відбіркового циклу Євро-2024 національна збірна Англії вирушила у гості до Італії — обидві команди є не тільки фіналістами континентальної першості, а й суперниками України по групі.
Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів цього протистояння в режимі онлайн.
0:1, Італія — Англія, гол Деклана Райса:
0:2, Італія — Англія, гол Гаррі Кейна:
1:2, Італія — Англія, гол Матео Ретегі:
Відео з'явиться найближчим часом...