Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2023, що відбувся 23 березня 2023 року, 21:45.

У першому матчі відбіркового циклу Євро-2024 національна збірна Англії вирушила у гості до Італії — обидві команди є не тільки фіналістами континентальної першості, а й суперниками України по групі.

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів цього протистояння в режимі онлайн.

0:1, Італія — Англія, гол Деклана Райса:



0:2, Італія — Англія, гол Гаррі Кейна:

1:2, Італія — Англія, гол Матео Ретегі:

Відео з'явиться найближчим часом...