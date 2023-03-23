Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальці перемогли у дебютному матчі Роберто Мартінеса.

Збірна Португалії в рамках поєдинку першого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2024 року приймала на своєму полі Ліхтенштейн та здобула перемогу.

Команда Роберто Мартінеса відкрила рахунок на початку гри зусиллями Канселу. На початку другої половини Сілва зробив рахунок 2:0.

Незабаром Роналду відзначився голом з пенальті, проте на цьому він вирішив не зупинятись, а забив ще раз, встановивши фінальний рахунок.

Португалія — Ліхтенштейн 4:0

Голи: Канселу, 8, Бернарду Сілва, 47, Роналду, 51 (з пенальті), 63

Португалія: Патрісіу — Канселу, Перейра (Невіш, 67), Діаш, Інасіу, Геррейру — Фернандеш (Маріу, 89), Палінья, Бернардус Сілва — Феліш (Леау, 67), Роналду (Рамуш, 78)

Ліхтенштейн: Бюхель — Вольфінгер (Їлдіз, 80), Малін (Люхінгер, 38), Трабер, Гофер, Маєр (Вольфінгер, 60) — Фроммельт, Візер, Гаслер — Зеле (Бек, 80), Гасснер (Лоренц, 60)