Португальці перемогли у дебютному матчі Роберто Мартінеса.
Роналду та Мартінес, фото getty images
23 березня 2023, 23:42
Збірна Португалії в рамках поєдинку першого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2024 року приймала на своєму полі Ліхтенштейн та здобула перемогу.
Команда Роберто Мартінеса відкрила рахунок на початку гри зусиллями Канселу. На початку другої половини Сілва зробив рахунок 2:0.
Незабаром Роналду відзначився голом з пенальті, проте на цьому він вирішив не зупинятись, а забив ще раз, встановивши фінальний рахунок.
Португалія — Ліхтенштейн 4:0
Голи: Канселу, 8, Бернарду Сілва, 47, Роналду, 51 (з пенальті), 63
Португалія: Патрісіу — Канселу, Перейра (Невіш, 67), Діаш, Інасіу, Геррейру — Фернандеш (Маріу, 89), Палінья, Бернардус Сілва — Феліш (Леау, 67), Роналду (Рамуш, 78)
Ліхтенштейн: Бюхель — Вольфінгер (Їлдіз, 80), Малін (Люхінгер, 38), Трабер, Гофер, Маєр (Вольфінгер, 60) — Фроммельт, Візер, Гаслер — Зеле (Бек, 80), Гасснер (Лоренц, 60)