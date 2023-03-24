Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2023, що відбувся 23 березня 2023 року, 21:45.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 національна збірна Португалії на своєму полі очікувано не зазнала жодних проблем із Ліхтенштейном.

Підопічні Роберто Мартінеса відправили до воріт аутсайдера чотири м'ячі, чого виявилося достатньо для розгромної перемоги.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Португалія — Ліхтенштейн в рамках відбору на Євро-2024:

Португалія — Ліхтенштейн 4:0

Голи: Канселу, 8, Бернарду Сілва, 47, Роналду, 51 (з пенальті), 63

Португалія: Патрісіу — Канселу, Перейра (Невіш, 67), Діаш, Інасіу, Геррейру — Фернандеш (Маріу, 89), Палінья, Бернардус Сілва — Феліш (Леау, 67), Роналду (Рамуш, 78)

Ліхтенштейн: Бюхель — Вольфінгер (Їлдіз, 80), Малін (Люхінгер, 38), Трабер, Гофер, Маєр (Вольфінгер, 60) — Фроммельт, Візер, Гаслер — Зеле (Бек, 80), Гасснер (Лоренц, 60)