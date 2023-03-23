Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua провів аналіз сітки відбору до міжнародної європейської першості.

Улітку наступного року відбудеться чемпіонат Європи-2024 — 17 в історії розіграш цього турніру, який відбувається раз на чотири роки серед національних збірних, що належать до переліку країн-членів УЄФА. Звісно, якщо якесь усесвітнє лихо накшталт COVID-19 не стає на заваді його проведенню.

На прикладі першості-2020 організатори змагань пересвідчились у складності логістики, коли доводиться проводити змагання поміж безліччю міст у межах євразійського континенту, тож під час обрання країни для майбутнього турніру зважали тільки на заявки сусідніх один для одної країн.

Потужний "скандинавський" союз у складі Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії, сполука Нідерландів та Естонії, а також Туреччина претендували на можливість провести в себе Євро-2024. Проте найбільш привабливою в підсумку виявилась пропозиція Німеччини, для якої це змагання буде першим великим турніром із часів чемпіонату світу-2006.

Відповідно, до фінальної частини турніру автоматично було відібрано представників країни-господарки, тоді як решту з 23 путівок буде розіграно шляхом участі команд у кваліфікаційному раунді з 53 команд, а також серед команд, які пройдуть в плей-офф за результатами в Лізі націй УЄФА​.

Відбірковий раунд у свою чергу поділяється на дві стадії: груповий етап та плей-оф. Саме до останнього в підсумку будуть долучені представники Ліги націй, тоді як по дві найкращі команди від кожної з груп отримають перепустки до фінальної частини.

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Церемонія жеребкування групового етапу відбору відбулась у Франкфурті-на-Майні 9 жовтня 2022 року, тоді як трохи більше ніж за рік, у грудні, у будівлі легендарної Ельбської філармонії в місті Гамбург має відбутись аналогічна процедура вже для фінального етапу.

Цікаво, що Євро-2024 стане останнім подібним турніром, кваліфікація до якого відбуватиметься за "старою" схемою, тоді як наступні змагання відбуватимуться вже на тлі збільшення кількості учасників та відповідними змінами в регламенті.

53 представники країн-членів УЄФА під час жеребкування були поділені на 10 груп, сім із яких мають по п’ять учасників у складі, а інші — по шість.

Збірна України при цьому опинилась у надзвичайно складному квінтеті під літерою "C", де змагатиметься проти чинних володарів трофею Анрі Делоне — італійців, їхніх суперників за фіналом-2020 — англійців, своїх колишніх опонентів за групою того турніру — Північної Македонії, а також Мальти.

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Інші групи мають наступний склад:

Група А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр;

Група В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар;

Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія;

Група Е: Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова;

Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія;

Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва;

Група Н: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино;

Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра;

Група J: Португалія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

Уся групова стадія відбору відбудеться впродовж 2023 року та включатиме в себе матчі десяти турів, два з яких: перший та дев’ятий, Україна пропускатиме через меншу кількість команд у квінтеті.

Матчі відбуватимуться за таким базовим розкладом:

1 тур: 23-25 березня;

2 тур: 26-28 березня;

3 тур: 16-17 червня;

4 тур: 19-20 червня;

5 тур: 7-9 вересня;

6 тур: 10-12 вересня;

7 тур: 12-14 жовтня;

8 тур: 15-17 жовтня;

9 тур: 16-18 листопада;

10 тур: 19-21 листопада.

Як уже було раніше зазначено, дві найкращі команди від кожної з груп напряму потраплять до фінальної частини чемпіонату Європи-2024, тоді як три останні перепустки на турнір розіграють поміж собою 12 команд-переможців груп у трьох найвищих дивізіонах Ліги націй УЄФА.

Щоправда, якщо серед таких збірних знайдеться та, яка вже матиме за плечима здобуту путівку в основному раунді кваліфікації, то її місце в плей-оф посяде наступна команда за рейтингом із відповідного дивізіону Ліги націй.

Якщо ж станеться так, що в цьому дивізіоні шляхом такого вибору виявиться недостатньо підходящих команд, то відбір до матчів на виліт відбуватиметься дивізіоном нижче. Зокрема, у дивізіоні D.

Збірна України братиме участь у Лізі B, проте жеребкування групового етапу нового розіграшу цього турніру відбудеться вже після проведення фінальної частини попереднього, у якій братимуть участь Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія.

Однак учасників майбутнього плей-оф відбору визначатимуть за результатами саме поточної кампанії, у рамках якої "синьо-жовті" посіли друге місце в квартеті зі Шотландією, Ірландією та Вірменією.

Таким чином, уже точно гарантували собі, як мінімум, участь у плей-оф:

Ліга А: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія

Ліга В: Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія

Ліга С: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

У випадку, коли якійсь із цих команд вдасться здобути одну з перших двох сходинок у своїй відбірковій групі, потрібно буде розглядати наступні умови:

1) береться наступна за рейтингом команда з дивізіону. Якщо взяти рейтинг для дивізіону А, то п'ята зараз — Данія. Таким чином, якщо, наприклад, Іспанія забезпечить собі прямий вихід на Євро-2024, то скандинавська команда автоматично отримує її місце у плей-оф.

2) якщо з дивізіону для відбору до плей-оф лишається менше чотирьох збірних: усі інші вийшли напряму, то спочатку місце у плей-оф отримує лідер за рейтингом дивізіону D, збірна Естонії, станом на зараз, а вже далі — наступна найкраща та відповідна до вимог збірна із загального рейтингу.

На прикладі збірної України можна побачити, що наразі ми посідаємо 22 позицію в загальному рейтингу та шосту, якщо брати до уваги лише дивізіон B відповідно. Таким чином шанси на потрапляння нашої збірної до плей-оф зберігаються доволі високими, але при цьому вона опиняється позбавленою фактичної можливості впливати на власну долю.

Варто також звернути увагу, що остаточна позиція команди у відбірковій групі також матиме вплив на її долю під час жеребкування фінальної частини турніру в Німеччині (якщо стосуватиметься).

Що ж до плей-оф дивізіону, то він складається з півфіналів та фіналу, тобто з чотирьох команд виходить лише одна.

Півфінали плей-оф кваліфікації до Євро-2024 заплановані на 21 березня 2024 року, фінали — на 26 березня відповідно.

Збірна України розпочне свій шлях кваліфікацією з матчу проти Англії на Вемблі 26 березня, о 19:00.