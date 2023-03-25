Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео забитих голів та найкращих моментів матчу, що відбувся 24.03.2023 о 21:45.

Збірна Чехії у домашньому матчі першого раунду відбору на Євро-2024 без проблем обіграла збірну Польщі — 3:1.

За господарів у цій грі забивали Крейчі та Чванчара у першому таймі, а Кухта — у другому. Гол престижу вдалося забити Даміану Шиманські.

Відео голів та огляд матчу:

Чехія — Польща 3:1

Голи: Крейчі, 1, Чванчара, 3, Кухта, 64 — Д. Шиманські, 87

Чехія: Павленка — Голеш, Брабец, Крейчі — Цоуфал (Доудєра, 70), Крал, Соучек, Юрасек (Зелени, 89), Чванчара (Хитіл, 64), Кухта (Барак, 70) — Гложек (Черни, 89).

Польща: Щесни — Франковські, Ківьор, Беднарек, Кеш (Гумни, 9) — Бєлік (Свідерські, 46), Карбовнік (Скурас, 46), Лінетті (Д. Шиманські, 76), С. Шиманські (Залевські, 64), Зелінські — Левандовські.

Попередження: Брабец, Соучек.