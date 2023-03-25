Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Франції прокоментував перемогу над Нідерландами.

Збірна Франції напередодні не залишила шансів Нідерландам у першому матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Франція — Нідерланди 4:0 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "Les Bleus" Едуардо Камавінга після завершення протистояння розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Команда сьогодні показала себе дуже цілісною, настрій у роздягальні чудовий, тож це компенсує ті витрачені сили, які були потрібні для перемоги.

Атмосфера в команді після чемпіонату світу в Катарі жодним чином не змінилась, так само багато молоді, проте кожному є, що доводити.

Проте 4:0 на старті відбору не повинні нас заспокоювати. У нас у понеділок буде дуже цікавий матч проти Ірландії, тож важливо буде знову досягти переможного результату.

Мбаппе? Із капітанською пов'язкою чи без неї, він не змінився, він зараз той самий, що й раніше. Він постійно забиває, і це мене в ньому дивує більше за інше.

Перед грою він сказав нам, щоб ми повинні добре провести перші хвилини, а під час перерви ми отримали вказівку від нього не зупинятись. Казав, що якщо в нас буде можливість забити шість голів, ми повинні це зробити", — заявив французький виконавець.

У наступному турі збірна Франції зіграє в гостях у Ірландії.