Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
24 березня 2023, 22:46
Франція — Нідерланди: відео голів та огляд матчу 24.03.2023
Дивіться відео забитих голів та найкращих моментів матчу, що відбувся 24.03.2023 о 21:45.
Збірна Франції, Getty Images
24 березня 2023, 22:46
У рамках першого туру відбору до Євро-2024 збірна Франції зустрічається зі збірною Нідерландів.
У першому таймі господарі три рази змушували Яспера Сіллессена діставати м'яч із сітки воріт. На другій хвилині забив Грізманн, на восьмій відзначився Упамекано, а на 21 — Мбаппе.
Відео голів матчу:
1:0, Грізманн, 2
2:0, Упамекано, 8
3:0, Мбаппе, 21
Слідкувати за матчем між Францією та Нідерландами можна у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.