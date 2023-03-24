Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео забитих голів та найкращих моментів матчу, що відбувся 24.03.2023 о 21:45.

У рамках першого туру відбору до Євро-2024 збірна Франції зустрічається зі збірною Нідерландів.

У першому таймі господарі три рази змушували Яспера Сіллессена діставати м'яч із сітки воріт. На другій хвилині забив Грізманн, на восьмій відзначився Упамекано, а на 21 — Мбаппе.

Відео голів матчу:

1:0, Грізманн, 2

2:0, Упамекано, 8

3:0, Мбаппе, 21

Слідкувати за матчем між Францією та Нідерландами можна у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.