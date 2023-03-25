Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Франції прокоментував перемогу над Нідерландами.

Напередодні збірна Франції розгромила Нідерланди в першому матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Франція — Нідерланди 4:0 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "Les Bleus" Орельєн Чуамені після завершення протистояння розповів про власні враження від дій нападника Кіліана Мбаппе в якості капітана команди.

"Кіліан зіграв просто чудово. Від початку матчу й до самого його завершення. Він стимулював нас грати в швидкий футбол, забивав голи, захищався, допомагав у пресингу. Загалом, усе як і зазвичай.

Його слова перед матчем? Сказав, що ми повинні розпочинати агресивно та попросив усіх мати налаштування на здобуття перемоги, дух переможців, якщо завгодно.

Команда Нідерландів, із кадровими проблемами чи без, усе одно залишається шостою в світовому рейтингу, тому ми повинні були виконати власну роботу належним чином", — заявив французький виконавець.

У наступному турі збірна Франції зіграє в гостях у Ірландії.