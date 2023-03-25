Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник команди Саутгейта поділився власними очікуваннями від найближчої міжнародної кампанії.

Збірна Англії завершує підготовку до другого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024, у якому вдома гратиме проти України.

Центральний захисник "трьох левів" Гаррі Магвайр напередодні протистояння дав розлоге інтерв’ю щодо стану справ у команді.

"Я думаю, що якщо ми не виграємо турнір, це буде провал. Очевидно, що для цього ми повинні першими виконати кваліфікацію у важкій групі, це зрозуміло.

Ми приїхали до Італії та здобули чудовий результат. Не знаю, як складатиметься наша доля надалі, але наразі план такий — перемагати в усіх матчах.

Я вже був на трьох великих турнірах і одного разу підійшов дуже близько до перемоги, проте не здобув трофей разом із командою. Отже, я вірю в те, що у нас є гравці, щоб зрештою виграти міжнародний кубок.

Ми перебуваємо в хорошій формі, проте ми відчували, що перебували в хорошій формі й під час чемпіонату світу. Однак долю таких великих турнірів постійно вирішує випадок. Ми дуже добре зіграли, але врешті-решт нас вибила ще більш хороша французька команда.

Ми віримо, що якщо нам доведеться зіграти проти Франції ще десять разів, то кожного разу ми будемо боротись, грати у яскравий футбол, і, можливо, виграємо в більшій кількості матчів, аніж програємо.

За ці роки вони довели, що їм вдається виконувати підготовчу роботу краще, аніж це робить Англія. Це те, над чим ми працюємо. Але, звісно, ​​ми повинні дивитись більше саме на нашу команду. У нас дуже багато талантів і дуже багато молодих гравців.

Особисто я також бачу себе лідером клубу, а не тільки збірної. Очевидно, що в цьому сезоні я грав не так багато, як хотілося б, але я все одно відчуваю, що цього року моя форма доволі хороша. Я знаю, що люди, очевидно, дивляться на те, що я не граю, але коли я грав, як мені здається, у моїх останніх восьми чи дев’яти виходах у стартовому складі за Манчестер Юнайтед команда перемагала.

Я не пам'ятаю, щоб програв гру за Манчестер Юнайтед, це, мабуть, було ще на початку сезону. Отже, мій вплив на результат усе ще присутній. Але, звичайно, я люблю грати за свою країну, і в 50 з гаком матчах я відчуваю, що ніколи її не підводив.

Із точки зору ігрових хвилин, я зіграв дві зустрічі минулого тижня, дві по 90 хвилин за Манчестер Юнайтед. Минулого місяця я зіграв чотири ігри, чотири — у стартовому складі, тож, мабуть, стільки ж, скільки й інші хлопці в роздягальні, якщо не більше.

Нещодавно я грав за Юнайтед. Я хочу грати в кожній грі за свій клуб і свою країну. Я відчуваю, що перебуваю в достатньо хорошій формі для того, щоб грати на високому рівні, і я доводив це останні п'ять-шість років.

Я розумію, що хлопці, які грають в Юнайтед, грають добре, і в мене виникла велика конкуренція збоку деяких чудових центральних захисників, це добре для клубу, і ми підштовхуємо один одного до розвитку.

Я говорю від свого імені, але я також знаю, спілкуючись із іншими хлопцями, що вони були дуже раді, що Гарет залишився. Ми змогли щось побудувати як команда, і він був лідером цього процесу. Треба сказати, що він дав нам сподівання та віру в те, що ми, як країна, зможемо досягти успіху на великих турнірах, і я впевнений, що ми від цього виграємо.

Очевидно, що минулий сезон був важким, але я довів собі та Гарету, що готовий грати. У нього є вибір серед усіх англійських центральних захисників країни, і щоразу, коли я доступний, я був у команді. Я впевнений, якщо ви запитаєте решту хлопців, вони знають, що я даю цій збірній.

Я відчуваю, що мені не потрібно нічого доводити на такому рівні. Я провів понад 50 матчів і є найкращим результативним захисником Англії",— заявив англійський виконавець.

Наступний матч збірна Англії зіграє проти України 26 березня, о 19:00.