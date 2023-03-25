Захисник команди Саутгейта поділився власними очікуваннями від найближчої міжнародної кампанії.
Збірна Англії завершує підготовку до другого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024, у якому вдома гратиме проти України.
Центральний захисник "трьох левів" Гаррі Магвайр напередодні протистояння дав розлоге інтерв’ю щодо стану справ у команді.
"Я думаю, що якщо ми не виграємо турнір, це буде провал. Очевидно, що для цього ми повинні першими виконати кваліфікацію у важкій групі, це зрозуміло.
Ми приїхали до Італії та здобули чудовий результат. Не знаю, як складатиметься наша доля надалі, але наразі план такий — перемагати в усіх матчах.
Я вже був на трьох великих турнірах і одного разу підійшов дуже близько до перемоги, проте не здобув трофей разом із командою. Отже, я вірю в те, що у нас є гравці, щоб зрештою виграти міжнародний кубок.
Ми перебуваємо в хорошій формі, проте ми відчували, що перебували в хорошій формі й під час чемпіонату світу. Однак долю таких великих турнірів постійно вирішує випадок. Ми дуже добре зіграли, але врешті-решт нас вибила ще більш хороша французька команда.
Ми віримо, що якщо нам доведеться зіграти проти Франції ще десять разів, то кожного разу ми будемо боротись, грати у яскравий футбол, і, можливо, виграємо в більшій кількості матчів, аніж програємо.
За ці роки вони довели, що їм вдається виконувати підготовчу роботу краще, аніж це робить Англія. Це те, над чим ми працюємо. Але, звісно, ми повинні дивитись більше саме на нашу команду. У нас дуже багато талантів і дуже багато молодих гравців.
Особисто я також бачу себе лідером клубу, а не тільки збірної. Очевидно, що в цьому сезоні я грав не так багато, як хотілося б, але я все одно відчуваю, що цього року моя форма доволі хороша. Я знаю, що люди, очевидно, дивляться на те, що я не граю, але коли я грав, як мені здається, у моїх останніх восьми чи дев’яти виходах у стартовому складі за Манчестер Юнайтед команда перемагала.
Я не пам'ятаю, щоб програв гру за Манчестер Юнайтед, це, мабуть, було ще на початку сезону. Отже, мій вплив на результат усе ще присутній. Але, звичайно, я люблю грати за свою країну, і в 50 з гаком матчах я відчуваю, що ніколи її не підводив.
Із точки зору ігрових хвилин, я зіграв дві зустрічі минулого тижня, дві по 90 хвилин за Манчестер Юнайтед. Минулого місяця я зіграв чотири ігри, чотири — у стартовому складі, тож, мабуть, стільки ж, скільки й інші хлопці в роздягальні, якщо не більше.
Нещодавно я грав за Юнайтед. Я хочу грати в кожній грі за свій клуб і свою країну. Я відчуваю, що перебуваю в достатньо хорошій формі для того, щоб грати на високому рівні, і я доводив це останні п'ять-шість років.
Я розумію, що хлопці, які грають в Юнайтед, грають добре, і в мене виникла велика конкуренція збоку деяких чудових центральних захисників, це добре для клубу, і ми підштовхуємо один одного до розвитку.
Я говорю від свого імені, але я також знаю, спілкуючись із іншими хлопцями, що вони були дуже раді, що Гарет залишився. Ми змогли щось побудувати як команда, і він був лідером цього процесу. Треба сказати, що він дав нам сподівання та віру в те, що ми, як країна, зможемо досягти успіху на великих турнірах, і я впевнений, що ми від цього виграємо.
Очевидно, що минулий сезон був важким, але я довів собі та Гарету, що готовий грати. У нього є вибір серед усіх англійських центральних захисників країни, і щоразу, коли я доступний, я був у команді. Я впевнений, якщо ви запитаєте решту хлопців, вони знають, що я даю цій збірній.
Я відчуваю, що мені не потрібно нічого доводити на такому рівні. Я провів понад 50 матчів і є найкращим результативним захисником Англії",— заявив англійський виконавець.
Наступний матч збірна Англії зіграє проти України 26 березня, о 19:00.