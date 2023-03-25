Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео забитих голів та найкращих моментів матчу відбору Евро-2024, що відбувся 25.03.2023 о 16:00.

У стартовому турі відбірного циклу Євро-2024 збірна Шотландії на своєму полі впевнено обіграла Кіпр (3:0).

Перемогу команді Стіва Кларка принесли забиті м'ячі у виконанні Джона Макгінна та Скотта Мактомінея, який оформив дубль наприкінці поєдинку.

Також відзначимо, що кіпріоти закінчували зустріч у меншості після вилучення Ніколаса Йоанну.

Відео голів та огляд матчу:

Шотландія — Кіпр 3:0

Голи: Макгінн, 21, Мактоміней, 87, 90+3.

Шотландія: Ганн — Тірні, Генлі, Портеус — Робертсон, Макгрегор, Джек (Крісті, 67), Гікі (Паттерсон, 79) — С. Армстронг (Мактоміней, 67), Макгінн — Че Адамс (Дайкс, 58).

Кіпр: Дімітріу — Роберж, Гогіч (Лоїзу, 79), Кусулос (Шполярич, 46) — Йоанну, Артіматас, Лайфіс, Кірьяку (Харалампус, 68), Антоніу — Кастанос (Ционіс, 79) — Піттас (Какуліс, 68).

Попередження: С. Армстронг, Портеус — Кастанос, Йоанну.

Вилучення: Йоанну, 90+5 (друга жовта).