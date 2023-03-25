Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Перемогу команді Стіва Кларка принесли забиті м'ячі у виконанні Джона Макгінна та Скотта Мактомінея.

У матчі стартового туру відбіркового циклу Євро-2024 збірна Шотландії на своєму полі здобула перемогу над національною командою Кіпру з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 21 хвилині результативним ударом відзначився Джон Макгінн.

Потім на 87 хвилині Скотт Мактоміней подвоїв перевагу шотландців. Остаточну крапку в матчі поставив Мактоміней, який оформив дубль через шість хвилин.

Також зазначимо, що на п'ятій компенсованій хвилині було видалено Ніколаса Йоанну, який залишив кіпріотів у меншості, отримавши другу жовту картку.

Крім Шотландії та Кіпру, у групі А знаходяться Іспанія, Норвегія та Грузія.

Шотландія — Кіпр 3:0

Гол: Макгінн, 21, Мактоміней, 87, 90+3.

Шотландія: Ганн — Тірні, Генлі, Портеус — Робертсон, Макгрегор, Джек (Крісті, 67), Гікі (Паттерсон, 79) — С. Армстронг (Мактоміней, 67), Макгінн — Че Адамс (Дайкс, 58).

Кіпр: Дімітріу — Роберж, Гогіч (Лоїзу, 79), Кусулос (Шполярич, 46) — Йоанну, Артіматас, Лайфіс, Кірьяку (Харалампус, 68), Антоніу — Кастанос (Ционіс, 79) — Піттас (Какуліс, 68).

Попередження: С. Армстронг, Портеус — Кастанос, Йоанну.

Вилучення: Йоанну, 90+5 (друга жовта).