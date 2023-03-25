Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершились два матчі відбіркового циклу чемпіонату Європи.

У рамках групи D свої перші матчі провели національні збірні Хорватії та Уельсу, які зустрілися у очному протистоянні.

Здавалося, що переможця цього матчу визначить єдиний гол хорватського форварда Андрея Крамарича, який припав на 28 хвилину зустрічі, проте у компенсований час збірній Уельсу вдалося врятувати для себе нічийний результат.

Хорватія — Уельс 1:1

Голи: Крамарич, 28 - Броудхед, 90+3

У паралельному матчі, в рамках групи I, збірна Румунії впевнено обіграла Андорру, яка, починаючи з 61-ї хвилини, грала в меншості.

Андорра — Румунія 0:2

Голи: Ман, 35, Алібек, 50

Вилучення: Ребес, 61 (Андорра)