Завершились два матчі відбіркового циклу чемпіонату Європи.
фото: twitter.com/HNS_CFF
25 березня 2023, 23:45
У рамках групи D свої перші матчі провели національні збірні Хорватії та Уельсу, які зустрілися у очному протистоянні.
Здавалося, що переможця цього матчу визначить єдиний гол хорватського форварда Андрея Крамарича, який припав на 28 хвилину зустрічі, проте у компенсований час збірній Уельсу вдалося врятувати для себе нічийний результат.
Хорватія — Уельс 1:1
Голи: Крамарич, 28 - Броудхед, 90+3
У паралельному матчі, в рамках групи I, збірна Румунії впевнено обіграла Андорру, яка, починаючи з 61-ї хвилини, грала в меншості.
Андорра — Румунія 0:2
Голи: Ман, 35, Алібек, 50
Вилучення: Ребес, 61 (Андорра)