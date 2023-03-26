Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Іспанії прокоментував перемогу над Норвегією.

Напередодні збірна Іспанії здобула перемогу в домашньому матчі проти Норвегії в рамках першого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2024.

Іспанія — Норвегія 3:0 Відео голів та огляд матчу відбору на Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте поділився власними враженнями щодо подій на футбольному полі.

"Перш за все, я хочу подякувати місту Малага за підтримку. Що ж до самої гри, то я щасливий, але ми повинні продовжувати рости. Це був складний матч, але Іспанія може дати набагато більше якості, і ми продовжимо розвиватись у цьому плані.

У мене є можливість працювати з чудовими гравцями, дуже різноплановими. Я не можу також оминути увагою дебют Хоселу, який демонструє фантастичну впевненість. У нього була величезна концентрація на чужих воротах, і тому він забив. Це щастя, що він у нас є.

Я пишаюся його дебютом, бо він заслуговує бути в команді. Усе, чого він досяг — результат важкої роботи над собою. Зрештою, якщо футболіст працює, до нього приходять результати. Так це й працює в цій грі. Його голи є результатом усіх попередніх моментів його кар'єри та впевненості.

Ми робили заміни для того, щоб ті, хто увійшов, додали свої найкращі якості до нашої гри. І вони це зробили. Я не знаю, чи це можна назвати планом B чи C, але зміни для того й існують, щоб допомогти команді та надати їй інакших, бажано якісних, рис. Сьогодні зіграв добре кожен гравець, хто перебував на полі.

Ми тренуємось разом лише чотири дні, але на результат усе одно треба заслуговувати. Ви повинні мати на увазі, що іноді можете граєте дуже добре і не вигравати при цьому.

Норвегія — дуже складний суперник, і ми добре себе проявили про нєї. Ми створили відчуття колективу, і це — найголовніше. Від перемог наша гра ставатиме дедалі краще.

Я сьогодні відчував себе неначе новачком у тренерській справі й тому дуже щасливий. Я знаю цю групу гравців, і знаю, що вони мають упевненість у досягненні великого успіху. Ми ще нічого не виграли, і нам є куди розвиватися. У нас є фундамент для розвитку в майбутньому. Сьогодні я багато думав про своїх батьків, яких уже немає, і про людей, які мене люблять, про мою родину", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Іспанія зіграє гостьовий матч проти Шотландії.