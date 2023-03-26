Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 26 березня 2023 року, 16:00.

У другому турі відбіркового циклу Євро-2024 збірна Казахстану на власному полі здійснили немовірний камбек та здобула перемогу над Данією.

Данська команда мала перевагу в рахунку в два м'ячі за підсумками першого тайму завдяки дублю Гойлунда, але після перерви гості розгубили цю перевагу та пропустили у свої ворота три м'ячи починаючи з 73-ї хвилини.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Казахстан — Данія в рамках відбору на Євро-2024:

Казахстан — Данія 3:2

Голи: Зайнутдінов, 73, Тагиберген, 86, Аймбетов, 89 - Гойлунд, 21, 36

Вилучення: Аймбетов, 90+6