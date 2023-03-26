Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст поділився думками про матч із Англією.

Захисник збірної України Едуард Соболь прокоментував поразку від збірної Англії у матчі відбору до чемпіонату Європи-2024.

"Установка від тренера — не боятися грати в футбол. Моментами в нас непогано виходило. Пропустили два м'ячі, намагалися відігратися... Попереду ще багато матчів.

Корисна гра, розберемо помилки і будемо готуватися. Англія залишилася крутою командою, думаю ми зіграли краще, ніж на Євро. Було багато гарних моментів у грі, але є над чим працювати

Звісно, що ми чули вболівальників наших. Дуже вдячні їм. Я впевнений, що ми ще порадуємо їх своїми результатами", — сказав Соболь після матчу.

Дивіться оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.