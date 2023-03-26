Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник дав свій коментар.

Збірна України на виїзді поступилася Англії у рамках групового етапу кваліфікації до Євро-2024.

"Як тільки м'яч відірвався від моєї ноги, я вже знав, що він потрапить у ворота. Це був один з моїх найкращих голів. Я відразу знав, що битиму, коли Гендерсон віддавав мені пас. Деякі хлопці теж хотіли відзначитися голом, Меддісон провів чудовий матч і цілком заслуговував на це.

Думаю, це була чудова командна гра, ми задоволені трьома очками", — наводить слова Сака ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Англія – Україна.