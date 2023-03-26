Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився матч кваліфікації до Євро-2024.

У рамках другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 Мальта на своєму полі приймала Італію.

Гості без проблем на класі здолали менш іменитого опонента, вирішивши результат зустрічі ще у першому таймі.

Мальта — Італія 0:2

Голи: Ретегі 15, Пессіна 27.

Мальта: Бонелло, Апап (Браун, 84), С. Борг, Аттард (З. Мускат, 64), Д. Мбонг, Н. Мускат (Теума, 76), Гуллам'єр, Янкам, Корболан, Джонс (Дімек, 76), Сатаріано (Мвоко, 64).

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо (Дарміан, 46), Скальвіні (Толої, 83), Романьолі, Емерсон, Пессіна, Крістанте, Тоналі (Верратті, 67), Політано, Ретегі (Скамакка, 67), Ньонто (Гріфо, 22).

Попередження: Ді Лоренцо, Скальвіні.