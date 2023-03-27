Дивіться відео голів та найкращих моментів поєдинку відбору до Євро-2024.
Фото: twitter.com/selecaoportugal
27 березня 2023, 00:59
Черговий дубль Кріштіану Роналду допоміг Португалії розгромити Люксембург.
У наступному турі Люксембург гратиме вдома проти Ліхтенштейну, а Португалія прийматиме Боснію і Герцеговину.
Огляд матчу:
Люксембург — Португалія 0:6
На 85-й хвилині Рафаель Леау (Португалія) не забив пенальті (воротар).
Люксембург:
Голи: Роналду, 9, 31, Феліш, 15, Б. Сілва, 18, Отавіо, 77, Леау, 88
Моріс — Янс, М. Мартінс (Бонерт, 46), Шано, Пінту — К. Мартінс (С. Тілль, 82), Жерсон (Карлсон, 46) — Дан. Сінані (Олесен, 46), Мартінш — Родрігес, В. Тілль (Саншеш, 70).
Португалія:
Патрісіу — Далот, Антоніу Сілва, Діаш, Д. Перейра, Мендеш — Фернандеш (Леау, 76), Пальїнья (Жота, 87), Б. Сілва (Невеш, 64) — Роналду (Рамуш, 64), Феліш (Отавіо, 75).
Попередження: В. Тілль, К. Мартінс — Роналду.