Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

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Черговий дубль Кріштіану Роналду допоміг Португалії розгромити Люксембург.

У наступному турі Люксембург гратиме вдома проти Ліхтенштейну, а Португалія прийматиме Боснію і Герцеговину.

Огляд матчу:

Люксембург — Португалія 0:6

Голи: Роналду, 9, 31, Феліш, 15, Б. Сілва, 18, Отавіо, 77, Леау, 88

На 85-й хвилині Рафаель Леау (Португалія) не забив пенальті (воротар).Моріс — Янс, М. Мартінс (Бонерт, 46), Шано, Пінту — К. Мартінс (С. Тілль, 82), Жерсон (Карлсон, 46) — Дан. Сінані (Олесен, 46), Мартінш — Родрігес, В. Тілль (Саншеш, 70).Патрісіу — Далот, Антоніу Сілва, Діаш, Д. Перейра, Мендеш — Фернандеш (Леау, 76), Пальїнья (Жота, 87), Б. Сілва (Невеш, 64) — Роналду (Рамуш, 64), Феліш (Отавіо, 75).Попередження: В. Тілль, К. Мартінс — Роналду.