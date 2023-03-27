Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Євро-2024, що відбувся 26 березня 2023 року, 21:45.

Напередодні відбірковий раунд чемпіонату Європи-2024 для збірної Італії продовжився гостьовим матчем на полі Мальти.

Острів’яни пропустили відносно швидкий м’яч від Матео Ретегі, який у підсумку став ключовим для подальшого отримання переваги командою Роберто Манчіні.

Італія не стала сповільнюватись у власних атаках до перерви, і вже незабаром святкувала черговий успіх в атаці.

Друга половини зустрічі пройшла за більшим контролем м’яча від господарів поля, проте суперники не стали забивати більше голів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мальта — Італія у кваліфікації Євро-2024:

Мальта — Італія 0:2

Голи: Ретегі 15, Пессіна 27.

Мальта: Бонелло, Апап (Браун, 84), С. Борг, Аттард (З. Мускат, 64), Д. Мбонг, Н. Мускат (Теума, 76), Гуллам'єр, Янкам, Корболан, Джонс (Дімек, 76), Сатаріано (Мвоко, 64).

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо (Дарміан, 46), Скальвіні (Толої, 83), Романьолі, Емерсон, Пессіна, Крістанте, Тоналі (Верратті, 67), Політано, Ретегі (Скамакка, 67), Ньонто (Гріфо, 22).

Попередження: Ді Лоренцо, Скальвіні