Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 27 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Австрії у матчі другого туру відбірного циклу Євро-2024 на своєму полі здобула перемогу над Естонією (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 25 хвилині, коли у складі естонців відзначився Саппінен. До середини другого тайму австрійці поступалися, після чого Кайнц зрівняв цифри на табло. Перемогу господарям забезпечив гол Грегорича на 88 хвилині зустрічі.

Для Австрії це друга перемога поспіль у відбірковій групі після успіху у матчі проти Азербайджану (4:1), а для Естонії це була стартова гра у відборі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Австрія — Естонія в рамках відбору на Євро-2024:

Австрія — Естонія 2:1

Голи: Кайнц, 68, Грегорич, 88 — Саппінен, 25.

Австрія: Лінднер, Мвене, Данзо, Данилюк (Алаба, 46), Пош (Онісіво, 82), Віммер (Кайнц, 61), Любічіч (Адаму, 46), Зайвальд, Лаймер, Баумгартнер (Шмід, 90+2), Грегорич.

Естонія: Гейн, Метс, Тамм, Паскочiй, Зеньов (Рейнкорт, 90+1), Пікк (Туньов, 90+1), Міллер (Шейн, 78), Кяйт, Васильєв, Синявський, Саппінен (Оямаа, 84).

Попередження: Паскочій, Кяйт, Синявський.