Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український спеціаліст висловився напередодні контрольної гри проти Кіпру.

Після поразки від Туреччини у матчі відбіркового циклу Євро-2024 національна збірна Вірменії проведе товариську гру проти Кіпру.

Головний тренер вірменської команди Олександр Петраков поділився думками напередодні цієї контрольної зустрічі, яка відбудеться 28 березня о 18:00.

"Вчора в нас було реабілітаційне заняття двома групами. Футболісти, які відіграли повний матч або вийшли на заміну, тренувалися у полегшеному режимі. Дізнаємось, наскільки їм вдалося відновитися сьогодні, після тренування. Є конкретні датчики, що вказують на це. Щодо кіпрської команди, то це досить непогана команда європейського середнього класу. Вони непогано виглядали у грі із Шотландією".

"У матчі зі збірною Туреччини практично всі футболісти суперника трохи перевершували наших футболістів на своїх позиціях, але наші хлопці завдяки своїй самовідданості змогли трохи нівелювати різницю. У матчі проти Туреччини був спірний епізод, коли Тарона Восканяна збили у штрафному майданчику, у цьому епізоді мав бути призначений пенальті, але арбітр навіть не звернувся за допомогою до VAR. Що стосується регламенту, то у завтрашній грі може бути зроблено 6 замін. Навіть якби ми погодилися внести більше змін, гра більше не була б офіційно товариською. Саме тому домовилися про 6 замін".

"Звісно, щоб грати короткими та середніми передачами, потрібні футболісти відповідного рівня. Мені як тренеру теж хотілося б грати з короткими передачами, більшу частину часу володіти м'ячем, виходити з оборони лише з передачами, але для цього потрібні гравці відповідного рівня. Для цього нам теж потрібен час, щоб зуміти прищепити такий стиль гри у команді".

"Загалом я задоволений і ігровою дисципліною, і підходом футболістів, з усіма вже говорив. У роздягальні теж, коли розмовляю, дуже важливо бачити, щоб реакція була нормальною. Що стосується завтрашньої гри, то порівняно з грою з Туреччиною, суперником, який був великим подразником, гра з Кіпром має інший характер. Сподіваюся, буде нормальний підхід. Я все ще знайомлюся з усіма, намагаюся зрозуміти їхні підходи. Але можу сказати, що загалом задоволений підходом гравців. Всі хлопці, які вміють розуміти", — цитує слова Олександра Петракова офіційний сайт Федерації футболу Вірменії.

Нагадаємо, що після поразки від збірної Туреччини у своєму дебюті на чолі національної команди Вірменії Олександр Петраков нахамив журналісту під час післяматчевої прес-конференції.