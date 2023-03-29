Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Євро-2024, що відбувся 28 березня 2023 року, 21:45.

Напередодні відбірковий раунд чемпіонату Європи-2024 для збірної Іспанії продовжився гостьовим матчем на полі Шотландії.

Однак помітною гостинністю команда Стіва Кларка цього разу не відзначалась. Господарі поля від перших хвилини захопили ініціативу й у підсумку вийшли вперед за рахунком уже на сьомій хвилині зусиллями Скотта Мактомінея.

До завершення першого тайму команда Лухса де ла Фуенте зробила чимало спроб для того, аби відновити рівновагу на табло, проте шотландців супроводжували гарна вдача та вдалі дії воротаря Ганна.

А вже на самому початку другої половини гри той-таки Мактоміней вдало обрав позицію під час відскоку всередині чужого штрафного, оформивши свій власний та командний другий забитий м’яч.

Гості на такий розвиток подій, вочевидь, не очікували, тож до завершення гри вже не змогли належним чином прийти до тями.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шотландія — Іспанія у кваліфікації Євро-2024:

Шотландія — Іспанія 2:0

Голи: Мактоміней, 7, 51

Шотландія: Ганн — Портеус, Генлі, Тірні (Купер, 75) — Гікі (Паттерсон, 82), Мактоміней, Макгрегор, Макгінн (Фергюсон, 83), Робертсон — Крісті (Маклін, 74) — Дайкс (Шенкленд, 89).

Іспанія: Аррісабалага — Порро (Карвахаль, 46), Д. Гарсія, Мартінес, Гая — Родрі, Меріно (Аспас, 55) — Піно, Себальйос (Гаві, 79), Оярсабаль (Вільямс, 46) — Хоселу (Іглесіас, 66).

Попередження: Робертсон, Дайкс, Мактоміней — Карвахаль, Аспас.