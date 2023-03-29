Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Євро-2024, що відбувся 28 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Швейцарії напередодні продовжила свій шлях до лідерства у відбірковому секстеті до чемпіонату Європи-2024 домашнім матчем проти Ізраїля.

Команда Мурата Якіна від самого початку гри володіла ініціативою, тож їх не склало труднощів зрештою вийти вперед за рахунком під завісу першого тайму.

А вже одразу після перерви господарів поля відзначились ще двома голами у воротах суперників, тож стало зрозуміло, що на покращення власного становища в цій грі ізраїльтянам очікувати було не варто.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Швейцарія — Ізраїль у кваліфікації Євро-2024:

Швейцарія — Ізраїль 3:0

Голи: Варгас, 39, Амдуні, 48, Відмер, 52

Швейцарія: Зоммер — Відмер, Аканджі, Кльведі, Родрігес (Фернандес, 85) — Фройлер, Джака, Закарія (Рідер, 74) — Амдуні (Штеффен, 68), Варгас (Фасснахт, 74) — Іттен (Окафор, 68).

Ізраїль: Глазер — Даса, Шломо, Вітор, Лейднер — Джабер (Глух, 53), Лаві, Перец (Каніховські, 73) — Хазіза (Єхезкел, 53), Барібо (Вайссман, 63), Соломон.

Попередження: Відмер — Даса, Єхезкел.