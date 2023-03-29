Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Іспанії прокоментував поразку від Шотландії.

Напередодні збірна Іспанії поступилась у гостьовому поєдинку проти Шотландії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Шотландія — Іспанія 2:0 Відео голів та огляд кваліфікації Євро-2024

Головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми зробили достатньо для того, щоб у підсумку здобути інший результат у цій гри. Саме тому я зберігаю позитив після її завершення. Нам потрібно багато чого покращити, але я в захваті від ставлення гравців. Найважливіше — отримати позитивні результати, а потім побачити, що пішло не так.

Під час гри сталось два нещасних випадки. У мене нема звинувачень щодо окремих гравців. На цьому рівні будь-яка дрібниця порушує баланс. Перша половина проходила під нашим домінуванням, і майже все, що ми підготували перед грою, знайшло відображення на полі.

Пенальті на Хоселу? Я ще не встиг побачити повтор цього епізоду. Я більше займаюсь власною роботою та відчуваю, що маю чіткі ідеї, як покращити нашу гру. Це робить мене щасливим і оптимістично налаштованим. Цього разу ми посіяли зерно, а жнива будуть потім.

Завжди є місце для вдосконалення, але я ні на дюйм не відступаю від ідеї, яку передав гравцям. Треба вдосконалювати та продовжувати полірувати деталі. Гравці дуже добре сприйняли саму нашу ідею.

Це була дуже складна і важка гра. Однак наш план не змінюється. У нас залишилось шість ігор у групі, і Іспанія продовжить свою дорожню карту, яка полягає в тому, щоб виграти всі ігри, що залишились. Було зрозуміло, що це буде непросто. Іспанія створила більше моментів, аніж Шотландія, але та забила голи.

Я не задоволений результатом, але я задоволений тим, що побачив наслідки дій, які команда зробила лише за чотири дні тренувань. Не знаю, чи можна порівнювати з минулим, бо це мене не стосується.

Нам не вистачало голів, тому що ми створювали моменти та завершували їх ударами, але не забивали. Ми повинні додати цій групі гравців впевненості, і я впевнений, що голи ще будуть. Ми шукали простір у чужому штрафному, але нам не вистачило успіху, щоб завершувати епізоди належним чином. Ми на шляху, і ми обов’язково станемо кращими. Проблема в тому, що у нас більше не буде можливостей грати до червня", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Іспанія проведе гостьовий матч проти Грузії.