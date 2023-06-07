"Синьо-жовті" отримають нового керманича.
СЕРГІЙ РЕБРОВ, ФК АЛЬ-АЙН
07 червня 2023, 11:54
Українська асоціація футболу у середу, 7 червня, проведе презентацію нового головного тренера збірної України.
Захід пройде у конференц-залі Будинку футболу о 12:00.
Онлайн-трансляція:
Збірна України проведе три матчі у червні: 12-го – проти збірної Німеччини (товариський матч), 16-го – проти Північної Македонії та 19-го – проти Мальти (обидва – відбір до Євро-2024).
Зазначимо, що головним тренером збірної України, згідно з останніми чутками, має стати Сергій Ребров.