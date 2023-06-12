Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Німеччина та Україна.

Збірні України та Німеччини зіграють товариський матч на Везерштадіоні в Бремені.

Ганс-Дітер Флік вирішив використати з перших хвилин Траппа в рамці воріт, тоді як Рюдігер та Шлоттербек долучаться до трійки в центрі захисту, Раум вийде на лівому фланзі, а Брандт та Сане зіграють обабіч Фюллькруга в атаці.

Сергій Ребров у першому стартовому складі на чолі "синь-жовтих" залучив Тимчика та Забарного до лінії захисту, тоді як Циганков зіграє праворуч у півзахисті, а Ярмоленко розташується під нападником, яким цього разу буде.

Німеччина: Трапп — Рюдігер, Гінтер, Шлоттербек — Вольф, Горецка, Кімміх, Раум — Брандт, Фюллькруг, Сане.

Запасні: тер Штеген, Лено, Керер, Гаверц, Генріхс, Мусіала, Клостерманн, Гофманн, Джан, Вірц, Тіав.



Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Циганков, Степаненко, Судаков, Мудрик — Ярмоленко — Довбик.

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Сваток, Бондар, Сидорчук, Маліновський, Ванат, Ігнатенко, Конопля, Піхальонок, Зубков.



Гра Німеччина — Україна почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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