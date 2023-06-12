Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нападник Динамо вперше вийшов на поле у складі національної збірної.

Збірна України в рамках товариського матчу грає у Бремені проти збірної Німеччини, для якої це 1000 поєдинок в історії.

В середині другої половини гри тренерський штаб Сергія Реброва провів три заміни. Серед них — вихід Ваната на зміну Довбику.

Для молодого нападника це перша поява на полі в футболці національної збірної України.

Зазначимо, що на рахунку Ваната 12 забитих м’ячів у 25-ти матчах цього сезону. Йому для цього досягнення знадобилося 1644 хвилини. Також на рахунку Владислава 4 асисти у УПЛ.

Гра Німеччина — Україна розпочалась о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.