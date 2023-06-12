Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Це був дев'ятий матч між командами.

Збірна України в рамках товариського поєдинку грала проти Німеччини в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Для нашої національної команди це вже четвертий паритет з німцями. Всього команди провели між собою дев'ять поєдинків.

На жаль, національна збірна України ще жодного разу не перемагала німців. Цікаво, що це повторення результату товариського матчу 2011 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на матчі Німеччина — Україна очікувався аншлаг — продано 35 тисяч квитків.