Вінгер Жирони провів дуже вдалий матч.
Віктор Циганков, getty images
12 червня 2023, 21:41
Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.
Статистичні портали традиційно оцінили учасників зустрічі. І за версією Fotmob, і за Sofascore найкращим гравцем став Віктор Циганков — 8,7 та 8,1 бала відповідно.
Оцінки за Fotmob:
Оцінки за Sofascore:
Нагадаємо. раніше повідомлялось, що збірна України вчетверте зіграла внічию з Німеччиною.