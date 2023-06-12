Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер Жирони провів дуже вдалий матч.

Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Статистичні портали традиційно оцінили учасників зустрічі. І за версією Fotmob, і за Sofascore найкращим гравцем став Віктор Циганков — 8,7 та 8,1 бала відповідно.

Оцінки за Fotmob:

Оцінки за Sofascore:

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що збірна України вчетверте зіграла внічию з Німеччиною.