Захисники зрівняли рахунок у матчі проти Північної Македонії.
Ілля Забарний (праворуч), getty images
16 червня 2023, 23:19
Збірні Північної Македонії та України грають у рамках третього туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Тоше Проескі в Скоп'є.
Команда Сергія Реброва пропустила двічі в першому таймі, проте згодом відігралась завдяки голам Іллі Забарного та Юхтма Коноплі.
Для обох захисників точні удари виявились дебютними в футболці національної команди. Для Забарного це 26 матч за збірну, а для Коноплі — 4.
Гра Північна Македонія — Україна почався о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.