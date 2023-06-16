Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисники зрівняли рахунок у матчі проти Північної Македонії.

Збірні Північної Македонії та України грають у рамках третього туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Тоше Проескі в Скоп'є.

Команда Сергія Реброва пропустила двічі в першому таймі, проте згодом відігралась завдяки голам Іллі Забарного та Юхтма Коноплі.

Для обох захисників точні удари виявились дебютними в футболці національної команди. Для Забарного це 26 матч за збірну, а для Коноплі — 4.

Гра Північна Македонія — Україна почався о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.