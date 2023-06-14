Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними Північної Македонії та України.

У п’ятницю, 16 червня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними Північної Македонії та України. Гра пройде у Скоп'є на Національній арені Тоше Проескі.

Північна Македонія — Україна: де дивитись товариський матч

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Українці та представники Північної Македонії в своїй історії зустрічались 5 разів: 2 матчі команди провели у відборах на чемпіонат Європи, 2 гри були товариськими й один раз суперники зустрілись на Євро-2020. Україна змогла здолати суперників тричі саме в офіційних іграх і по разу поступилась та зіграла внічию.

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Востаннє Україна та Північна Македонія грали саме на тому чемпіонаті Європи. Поєдинок відбувся у червні 2021 року. Тоді Національному стадіоні в Бухаресті Україна забила двічі в першому таймі — Андрій Ярмоленко та Рома Яремчук, але в другій половині змусила нервувати вболівальників відбитим пенальті та пропущеним м’ячем під Езджана Аліоскі — 2:1.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія — Україна

Нагадаємо, що 19 червня у Трнаві збірна України зіграє проти Мальти.