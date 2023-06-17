Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вам визначити найкращого гравця "синьо-жовтих".

Збірна України в рамках поєдинку третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 грала на виїзді проти Північної Македонії та здобула героїчну перемогу.

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти македонців.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між збірними України та Північної Македонії.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу команди Реброва складає 2.07, тоді як тріумф македонців – 4.15. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.