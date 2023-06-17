Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЄВРО-2024, що відбувся 17 червня 2023 року, 19:00.

У рамках третього туру відбіркового циклу на ЄВРО-2024 у групі А національна збірна Норвегії на власному полі зазнала безвольної поразки від Шотландії.

Господарі поля мали мінімальну перевагу у рахунку до 87-ї хвилини, допоки шотландці не забили два м'ячі у заключному відрізку матчу та не здобули вольову перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Норвегія — Шотландія у відборі на ЄВРО-2024:

Норвегія – Шотландія 1:2

Голи: Голанд (61, з пенальті) – Дайкс (87), Маклін (89)

Норвегія: Нюланн – Рюерсон, Страннберг, Естігор, Мелінг – Едегор, Берг (Йорген-Странд, 84), Еурснес (Торстведт, 84) – Серлот (Ельюнуссі, 79), Голанд (Делі, 84), Ола Сольбаккен (Берге, 63)

Шотландія: Ганн – Портеус (Маклін, 79), Гендрі, Тірні (Купер, 65) – Гікі, Мактоміней, Макгрегор (Гілмор, 78), Робертсон – Крісті (Армстронг, 79), Макгінн (Хаям, 90+1) – Дайкс

Попередження: Макгінн (37), Хендрі (40), Тірні (53), Портеус (60)