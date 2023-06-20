Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на ЄВРО-2024, що відбувся 19 червня 2023 року, 21:45.

У рамках четвертого туру відбіркового циклу у фінальну частину ЄВРО-2024 збірна Англії познущалася з Північної Македонії, здобувши непристойно розгромну перемогу.

Підопічні Гарета Саутгейта відправили у ворота суперника аж сім "сухих" м'ячів, тим самим закріпившись в якості лідера відбіркової групи С, одним із учасників якої також є збірна України.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Англія — Північна Македонія у відборі на ЄВРО-2024:

Англія - Північна Македонія 7:0

Голи: Кейна, 29, 73, Сака, 39, 47, 51, Рашфорд, 45, Філліпс, 64

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу – Александер-Арнольд, Райс (Філліпс 48), Гендерсон (Галлахер 59) – Сака (Фоден 58), Кейн (Вілсон 74), Рашфорд (Гріліш 58)

Північна Македонія: Дімітрієвскі – Вельковскі, Зайков (Серафімов 57), Рістовскі (Бейтулай 46) – Аліоскі, Барді (Бабунскі 67), Адемі (Атанасов 57), Ашковскі – Ельмас – Трайковскі (Бабунскі 57), Несторовскі