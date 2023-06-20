Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на ЄВРО-2024, що відбувся 19 червня 2023 року, 21:45.

У рамках четвертого туру відбіркового циклу у фінальну частину ЄВРО-2024 збірна Франції зуміла здобути мінімальну перемогу над Грецією.

Команда Дідьє Дешама записала у свій актив три набраних очки лише завдяки реалізованому пенальті у виконанні Кіліана Мбаппе на 55-хвилині зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Франція — Греція у відборі на ЄВРО-2024:



Франція – Греція 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (з пенальті)

Франція: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Тео Ернандес – Чуамені, Камавінга – Коман (Дембеле, 77), Грізманн (Нкунку, 86), Мбаппе – Коло Муані (Жиру, 86)

Греція: Влаходімос – Балдок, Мавропанос, Хацидіакос, Цимікас – Сіопіс (Фунтас, 66), Курбеліс (Бухалакіс, 86) – Масурас, Бакасетас (Рецос, 72), Манталос – Якумакіс (Павлідіс, 66)

Попередження: Сіопіс, 49, Мавропанос, 50, Хацидіакос, 69, Курбеліс, 69

Вилучення: Мавропанос, 69