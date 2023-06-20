Завершились матчі відбору на чемпіонат Європи.
Франція - Греція, getty images
20 червня 2023, 00:01
В рамках четвертого туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 року відбувся ряд поєдинків.
Група I
Білорусь — Косово 2:1
Голи: Морозов, 73, Ебонг, 75 — Мурікі, 87
Ізраїль - Андорра 2:1
Голи: Шломо, 42, Соломон, 61 — Росас, 52
Швейцарія — Румунія 2:2
Голи: Амдуні, 28, 41 — Валентін, 89, 90+2
Група В
Франція — Греція 1:0
Гол: Мбаппе, 55
Ірландія — Гібралтар 3:0
Голи: Джонстон, 53, Фергюсон, 59, Іда, 90+2
Група Н
Північна Ірландія - Казахстан 0:1
Гол: Аймбетов, 88
Словенія — Данія 1:1
Голи: Шпорар, 25 — Гойлунд, 42
Група D
Туреччина — Уельс 2:0
Голи: Наїр, 72, Гюлер, 80