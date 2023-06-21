Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився ще один поєдинок четвертого туру відбіркового етапу на чемпіонат Європи.

Відбувся черговий матч у рамках четвертого туру відбірного етапу на Євро-2024.

У цьому матчі зустрічалися збірні Шотландії та Грузії, гра між якими була зупинена на 11 хвилині через сильний дощ.

Перед зупинкою матчу шотландці встигли відкрити рахунок зусиллями Каллума Макгрегора, який відзначився результативним ударом на шостій хвилині.

Через півтори години матч було відновлено, а на старті другого тайму Скотт Мактоміней подвоїв перевагу шотландської збірної.

Також наголосимо, що на четвертій компенсованій хвилині Грузія заробила пенальті, але одинадцятиметровий удар не зміг реалізувати Хвіча Кварацхелія.

Таким чином, Шотландія набрала 12 очок після чотирьох ігор і впевнено лідирує у групі А, випереджаючи Грузію (три матчі) на вісім балів. За ними йдуть Норвегія, Іспанія та Кіпр.

Шотландія - Грузія 2:0

Голи: Макгрегор, 6, Мактоміней, 47.

Шотландія: Ганн — Робертсон, Тірні (Суттар, 79), Гендрі, Портеус, Гікі — Макгрегор (Джек, 79), Гілмор (Маклін, 86), Мактоміней — Дайкс (Нісбет, 79), Макгінн (Крісті, 90+2).

Грузія: Мамардашвілі — Кверквелія, Кашія, Какабадзе — Лобжанідзе (Давiташвiлi, 64), Кітейшвілі, Квеквескірі (Зівзівадзе, 56), Двалі (Гочолейшвілі, 56), Гагнідзе — Кварацхелія, Мікаутадзе.

Попередження: Гікі, Робертсон — Гочолейшвілі, Гагнідзе.

На 90+4 хвилині Хвіча Кварацхелія (Грузія) не реалізував пенальті.