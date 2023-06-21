Дивіться відео найкращих моментів кваліфікації чемпіонату Європи-2024, що відбувся 20 червня 2023 року, 21:45.
Ісландія — Португалія, Getty Images
21 червня 2023, 08:10
Напередодні збірні Ісландії та Португалії завершували для себе червневий цикл міжнародних протистоянь матчем четвертого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Лаугардальсвьоллур у Рейк’явіку.
Команда Роберто Мартінеса мала перевагу у володінні м’ячем упродовж усього поєдинку, однак реалізували її змогла лише тоді, коли в суперників через дві жовті картки було вилученого одного з польових футболістів.
Вирішальний м’яч у грі в підсумку забив ніхто інший, як нападник Кріштіану Роналду, який цього вечора першим у історії світового футболу досяг позначки в 200 зіграних матчів за збірну.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ісландія — Португалія в кваліфікації чемпіонату Європи:
Ісландія — Португалія 0:1
Гол: Роналду, 88
Ісландія: Рунарссон — Фрідрікссон (Сампстед, 79), Пальссон, Інгасон, Г. Магнуссон — Віллюмссон, Траустасон (Йоганнессон, 76), Й. Гудмундссон — А. Гудмундссон, Фіннбогасон (С. Магнуссон, 75), Тростейнссон (Гаральдссон, 79).
Португалія: Кошта — Канселу (Геррейру, 67), Діаш, Д. Перейра (Отавіо, 84), Пепе, Далот — Б. Сілва (Жота, 90+2), Невеш (Інасіу, 66), Фернандеш (Вітінья, 84) — Роналду, Леау.
Попередження: А. Гудмундссон, Фіннбогасон, Віллюмссон, Торстейнссон — Далот, Б. Сілва
На 81-й хвилині був вилучений Віллюм-Тоур Віллюмссон (Ісландія) (друге попередження).