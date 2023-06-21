Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів кваліфікації чемпіонату Європи-2024, що відбувся 20 червня 2023 року, 21:45.

Напередодні збірні Ісландії та Португалії завершували для себе червневий цикл міжнародних протистоянь матчем четвертого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Лаугардальсвьоллур у Рейк’явіку.

Команда Роберто Мартінеса мала перевагу у володінні м’ячем упродовж усього поєдинку, однак реалізували її змогла лише тоді, коли в суперників через дві жовті картки було вилученого одного з польових футболістів.

Вирішальний м’яч у грі в підсумку забив ніхто інший, як нападник Кріштіану Роналду, який цього вечора першим у історії світового футболу досяг позначки в 200 зіграних матчів за збірну.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ісландія — Португалія в кваліфікації чемпіонату Європи:

Ісландія — Португалія 0:1

Гол: Роналду, 88

Ісландія: Рунарссон — Фрідрікссон (Сампстед, 79), Пальссон, Інгасон, Г. Магнуссон — Віллюмссон, Траустасон (Йоганнессон, 76), Й. Гудмундссон — А. Гудмундссон, Фіннбогасон (С. Магнуссон, 75), Тростейнссон (Гаральдссон, 79).

Португалія: Кошта — Канселу (Геррейру, 67), Діаш, Д. Перейра (Отавіо, 84), Пепе, Далот — Б. Сілва (Жота, 90+2), Невеш (Інасіу, 66), Фернандеш (Вітінья, 84) — Роналду, Леау.

Попередження: А. Гудмундссон, Фіннбогасон, Віллюмссон, Торстейнссон — Далот, Б. Сілва