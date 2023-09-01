Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До матчу з "синьо-жовтими" готуватимуться 29 гравців.

Головний тренер англійців Лучано Спаллетті визначився зі списком гравців, які готуватимуться до зустрічей з з Південною Македонією та Україною.

Голкіпери: Доннарумма (ПСЖ), Мерет (Наполі), Проведель (Лаціо), Вікаріо (Тоттенгем)

Захисники: Барелла (Інтер), Крістанте (Рома), Фраттезі (Інтер), Локателлі (Ювентус), Пеллегріні (Рома), Пессіна (Монца), Тоналі (Ньюкасл)

Півзахисники: Бастоні (Інтер), Казале (Лаціо), Бірагі (Фіорентина), Дарміан (Інтер), Ді Лоренцо (Наполі), Дімарко (Інтер), Манчіні (Рома), Романьолі (Лаціо), Скальвіні (Аталанта), Спінаццола (Рома)

Нападники: К'єза (Ювентус), Ньйонто (Лідс), Іммобіле (Лаціо), Політано (Наполі), Распадорі (Наполі), Ретегі (Дженоа), Дзакканьї (Лаціо), Дзаньоло (Астон Вілла)

Раніше стало відомо, що Спаллетті призначить Ді Лоренцо новим капітаном збірної Італії.