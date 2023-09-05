Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

24-річний гравець також заявив, що готовий до наступних ігор збірної.

Лівий захисник Евертона та збірної України у короткому інтерв'ю УАФ розповів, чим відрізняється тренувальний процес при Реброві.

Миколенко зазначив, що за нового головного тренера у збірній почали приділяти більше уваги тактиці.

"З останнім тренером у нас було менше тактики. Тому зараз більше уваги на тактику та дисципліну на полі. У позиціях, як маємо грати, переміщатись. Ми навчаємось і я кожен день навчаюсь новому", – сказав він.

Гравець додає, що початок сезон у нього видався не з найкращих, так як було невелике пошкодження, але він вже у строю та почуває себе готовим до ігор збірної.

Миколенко вважає, що треба мати правильний план на матч з Англією та виконувати його.

"Все буде добре, якщо у нас буде дисципліна на полі та ми будемо знати наш план", – зазначає 24-річний ексдинамівець.

Матчі відбору на Євро 2024 проти Англії та Італії відбудуться 9-го та 12-го вересня відповідно.