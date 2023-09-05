Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між двома національними командами.

У суботу, 9 вересня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Англії. Гра пройде у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинські Арена.

Для збірної України ця гра стане першим великим викликом у вересневій частині відбору до чемпіонату Європи-2024. Трохи пізніше, 12 вересня, "синьо-жовті" зіграють проти збірної Італії.

Українці та англійці вже зустрічались в рамках поточного відбіркового циклу в Лондоні. Тоді команда під керівництвом Руслана Ротаня поступилась з рахунком 0:2.

У збірної Англії багато травмованих гравців — Люк Шоу, Джек Гріліш, Трент Александр-Арнольд, Ріс Джеймс тощо.

Де дивитись матч Україна — Англія?

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. На телебаченні транслювати матч будуть усі регіональні телеканали Суспільного. Початок гри о 19:00 за київським часом.