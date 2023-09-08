Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу чемпіонату Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 19:00.
Литва - Чорногорія, фото FACEBOOK.COM/FUDBALSKISAVEZ
08 вересня 2023, 00:04
У матчі п'ятого туру групового етапу кваліфікації Євро-2024 збірна Чорногорії у гостях не змогла обіграти Литву. Матч закінчився із рахунком 2:2.
Команди довгий час не могли відкрити рахунок, перший гол вболівальники побачили на 71 хвилині — відзначився Паулаускас, проте гості швидко відповіли точним ударом Крстовича, а потім обмінялись голами під завісу гри.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Литва — Чорногорія в 5 турі відбору ЄВРО-2024:
Литва – Чорногорія 2:2
Голи: Паулаускас, 71, Черних, 90+4 — Крстович, 78, Савич, 89.
Литва: Гертмонас, Бенета (Шірвіс, 46), Гірдвайніс, Лекятас, Ласіцкас, Гінейтіс, Вербіцкас (Клімавічюс, 90+2), Янкаускас (Черних, 68), Голубіцкас (Слівка, 68), Новіковас (Казлаускас, 81), Паулаускас.
Чорногорія: Міятович, Радунович, Томашевич, Савич, Марушич, Савічевич (Цамай, 46), Щекич (Лончар, 53), Янкович (Джуканович, 77), Йовович (Джурджевіч, 72), Крстович, Мугоша (Йоветич, 46).
Попередження: Гірдвайніс — Джурджевич.