Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відбувся ще один матч п'ятого туру відбірного етапу чемпіонату Європи.

У матчі п'ятого туру групового етапу кваліфікації Євро-2024 збірна Чорногорії у гостях не змогла обіграти Литву. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Господарі першими відкрили рахунок, коли в середині другого тайму на 71 хвилині голом відзначився Гітіс Паулаускас. Проте за сім хвилин цифри знову стали рівними — результативним ударом відзначився Нікола Крстович.

Потім команда Міодрага Радуловича вийшла вперед, коли на 89 хвилині гол забив Стефан Савич. Проте останнє слово було за господарями поля – на четвертій компенсованій хвилині у воротах гостей розписався Федор Черних.

Після чотирьох ігор Чорногорія набрала п'ять очок та посідає третє місце у групі G, а у Литви два бали — стільки ж у Болгарії на останній сходинці. Лідирують Угорщина та Сербія — по сім очок після трьох зустрічей.

Литва – Чорногорія 2:2

Голи: Паулаускас, 71, Черних, 90+4 — Крстович, 78, Савич, 89.

Литва: Гертмонас, Бенета (Шірвіс, 46), Гірдвайніс, Лекятас, Ласіцкас, Гінейтіс, Вербіцкас (Клімавічюс, 90+2), Янкаускас (Черних, 68), Голубіцкас (Слівка, 68), Новіковас (Казлаускас, 81), Паулаускас.

Чорногорія: Міятович, Радунович, Томашевич, Савич, Марушич, Савічевич (Цамай, 46), Щекич (Лончар, 53), Янкович (Джуканович, 77), Йовович (Джурджевіч, 72), Крстович, Мугоша (Йоветич, 46).

Попередження: Гірдвайніс — Джурджевич.