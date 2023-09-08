Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу чемпіонату Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку п'ятого туру відбірного етапу Євро-2024 збірна Польщі впевнено обіграла національну команду Фарерських островів із рахунком 2:0.

Перемогу полякам принесли забиті м'ячі у виконанні нападаючого Роберта Левандовські, який оформив дубль, забивши на 73 та 83 хвилинах зустрічі.

Після чотирьох ігор Польща набрала шість очок та посідає третє місце у групі Е, а Фарерські острови мають один бал. Попереду поляків Чехія та Албанія, які набрали вісім та сім очок відповідно.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Польща — Фарерські острови в 5 турі відбору ЄВРО-2024:

Польща – Фарерські острови 2:0

Голи: Левандовські, 73, 83.

Польща: Щесни, Ківьор, Беднарек, Кендзьора, Берешинські (Шиманські, 59), Камінські (Гросіцькі, 88), Зелінські, Крихов'як (Шиманські, 80), Скурась (Вшолек, 46), Мілік (Свідерські, 59), Левандовські.

Фарерські острови: Ламгауге, Давідсен, Сьоренсен (Даніельсен, 74), Наттестад, Фере, Аскгам, Ватнгамар (Радосавлевич, 88), Б'ярталуйд (Ольсен, 61), Юнсен (Андреасен, 74), Ватнгамар, Едмундссон (Ольсен, 62).

Попередження: Крихов'як, Вшолек — Наттестад.