Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відбувся стартовий матч п'ятого туру відбірного циклу чемпіонату Європи.

У стартовому матчі п'ятого туру групового етапу кваліфікації Євро-2024 збірна Фінляндії мінімально обіграла Казахстан із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 78 хвилині поєдинку, а його автором став Олівер Антман.

Після чотирьох турів Фінляндія набрала 12 очок та очолює групу Н, а Казахстан – другий, маючи в активі дев'ять балів, випереджаючи Данію та Словенію (по сім). Також у цій групі виступають Північна Ірландія та Сан-Марино.

Казахстан – Фінляндія 0:1

Гол: Антман, 78.

Казахстан: Шацький, Аліп, Марочкін, Бистров, Вороговський (Досмагамбетов, 82), Скворцов (Тапалов, 67), Дарабаєв (Оразов, 67), Тагиберген, Зайнутдінов (Чесноков, 82), Аймбетов (Самородов, 46), Куат.

Фінляндія: Градецький, Єнсен, Іванов, Хосконен, Нісканен, Шуллер (Камара, 67), Кайрінен, Алхо, Пуккі (Чельман, 67), Пох'янпало, Антман (Тейлор, 85).

Попередження: Самородов, Чесноков.