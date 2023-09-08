Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Двоє італійців пропустять зустрічі зі збірними України та Північної Македонії.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті не зможе задіяти нападника Федеріко К'єзу та півзахисника Лоренцо Пеллегріні у наступних відбіркових матчах Євро-2024, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії.

У лівого вінгера Ювентуса та атакуючого півзахисника Роми травми м'язів. Вони повернуться до своїх клубів, де і будуть лікуватися.

Матч між збірною України та збірною Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.