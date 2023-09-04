Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич поділився враженнями від призначення на нову посаду.

Напередодні Федерація футболу Італії провела офіційний медіазахід, під час якого презентувала нового головного тренера національної команди. Ним став Лучано Спаллетті, який у минулому сезоні провів неаполітанський Наполі до довгоочікуваного чемпіонства.

Під час прес-конференцій новоспечений керманич "Скуадри Адзурри" відповів на запитання журналістів.

"Це невимовні емоції, я почуваюся альпіністом, який іде здіймати прапор на Монблан. Для мене це найвища посада, яку я отримував у своїй тренерській кар’єрі.

Разом із тим, це надзвичайна відповідальність, яка змушує мене відчувати всю її вагу. Але саме через відповідальності виникають ті процеси, які роблять нас кращими та сильнішими.

Представляти збірну — це означає представляти всю Італію, яка любить футбол, і всіх тих дітей, чиї мрії спрямовані на їхніх супергероїв-футболістів.

Італія має величну історію успіхів. У неї були великі чемпіони, ми маємо здобутки, які визнаються по всьому світу. Ми маємо бути сильною національною командою та маємо надіслати чітке повідомлення про це нашою поведінкою на полі.

Мене захоплює бажання почати грати хоч зараз. Усі співробітники Федерації футболу Італії були люб’язні до того, щоб надати мені всі необхідні речі, увагу, а потім повідомити мені, що мені потрібно піти й виграти ці два наступних матчі — проти України та Північної Македонії.

Коверчано? О, я дуже добре знаю це місце, бо свого часу я провів ціле літо, навчаючись у його аудиторіях. Я навчився всьому тренерському ремеслу саме тут.

Але сьогодні бути присутнім на прес-конференції, де мене офіційно призначили на посаду тренера національної збірної, це неймовірні емоції, які я ніколи не забуду. Це прекрасно.

Чи є в мене вдома футболка національної збірної? Так, навіть більше, аніж одна. Футболка національної збірної — це щось особливе, це подарунок, який отримує не кожен: його потрібно заслужити, тому що він залишається на тобі, навіть коли ти йдеш грати за клуб.

Я починав знайомство з футболом у 1970 році, коли мені було 11 років, і я попросив маму пошити мені прапор, щоб вийти на вулицю порадіти тій перемозі над Німеччиною.

Це була моя мрія з дитинства — відсвяткувати, побачити гру збірної зблизька. Тепер ми повинні взяти на себе зобов’язання забезпечити, щоб ці мільйони дітей мали таку ж нестримну пристрасть і стали новими гравцями та тренерами національної збірної.

Мені важко щось обіцяти, але я буду гарантом відданості всіх тих, хто приходить сюди працювати. Я хочу бачити самовідданість, жертву та повну залученість до загальної справи", — заявив італійський керманич.

Збірна Італії зіграє проти Північної Македонії 9 вересня, а проти України — 12 вересня.